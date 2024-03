Lula intervém na polêmica sobre os dividendos da Petrobras

Em entrevista ao SBT, o presidente retomou o tema da crise afirmando que "não é correto" a Petrobras querer distribuir R$ 80 bilhões em dividendos, quando esse valor poderia ser limitado a R$ 45 bilhões. "Tem que pensar o investimento e em 200 milhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa", disse. No mercado financeiro, há o receio de que o governo federal utilize a retenção dos dividendos da estatal para investimentos em ano eleitoral. Depois de um começo de semana tenso na Bolsa, outro fator que deve influenciar hoje o mercado é a divulgação pelo IBGE do IPCA de fevereiro.

Receita Federal libera hoje o programa para declarar o Imposto de Renda. O download antecipado fica disponível para os contribuintes com conta nível prata ou ouro no portal gov.br. Para os demais, o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 poderá ser baixado na sexta (15), data em que começa o prazo de entrega. O Fisco espera receber 43 milhões de declarações até 31 de maio.

Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado vão a Israel a convite de Netanyahu. Além dos governadores de São Paulo e Goiás, o primeiro-ministro israelense convidou Claudio Castro, do Rio de Janeiro, para um encontro com familiares de reféns do grupo Hamas. Diante da crise diplomática entre Israel e o Brasil, provocada por declarações do presidente Lula, o governo israelense tenta se aproximar de políticos da oposição e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi incluído no grupo convidado a viajar, mas está com o passaporte apreendido pela Polícia Federal.

Na Argentina, narcotraficantes paralisam os serviços públicos em retaliação aos governantes. A cidade de Rosário tem 1,3 milhão de habitantes e a maior taxa de homicídios do país. Nos últimos dias, em protesto contra o endurecimento da política prisional do governo de Santa Fe, grupos criminosos deram ordens para fechar escolas e suspender serviços de transportes e coleta de lixo. Também ameaçaram as autoridades e mataram dois motoristas de ônibus.

Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, disse que os crimes foram cometidos por narcoterroristas e prometeu o envio das Forças Armadas à cidade, para conter a onda de violência, após demissões no serviço de penitenciárias federais.

"Bolha de calor" vai fazer partes do Brasil ferverem nos próximos dias. As altas temperaturas, mais uma vez, trazem tormentos a cidades brasileiras localizadas no centro-sul. O domo ou bolha de calor se formou no Paraguai e Argentina. No Brasil, os locais mais afetados são o oeste da região Sul, o sudoeste de Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo. O ar quente e seco também vai atingir o sul de Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo. Segundo a MetSul, a onda de calor será "muito intensa e prolongada". Leia aqui.