Sequestrador atira, se entrega e reféns são liberados em dia de medo no Rio

Os reféns foram mantidos no ônibus por cerca de três horas na tarde de ontem. Em meio ao caos, a rodoviária precisou suspender as viagens. Um funcionário da Petrobras, Bruno da Costa Soares, de 34 anos, teve o pulmão e o coração perfurados por tiros. Ele passou por cirurgias, segue em estado grave e o Sindicato dos Petroleiros se mobilizou para doações de sangue. Leia aqui. O delegado Mário Andrade afirmou que o sequestrador pode responder por tentativa de homicídio qualificado e outros crimes.

Tribunal de Contas aponta conflito de interesse no controle de venda de munições no Brasil. Um relatório que revelou falhas na fiscalização de venda de armas pelo Exército descobriu que mais de 5.000 pessoas condenadas pela Justiça conseguiram registro de CAC entre 2019 e 2022. No caso das munições, o controle é feito por órgão administrado pela empresa privada CBC, que detém, na prática, o monopólio da fabricação no Brasil.

A CBC é controladora da Taurus, grande fabricante de armas, e já infringiu regras do governo federal autorizando lotes com mais de 10.000 munições. Procurado pelo UOL, o Exército disse que a auditoria do TCU tramita em sigilo. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que a Força "vem adotando todas as medidas cabíveis para aperfeiçoar os processos de autorização e fiscalização dos CACs".

Joe Biden e Donald Trump garantem o número de delegados do Colégio Eleitoral para disputar novamente a Presidência. Os dois duelaram em 2020, quando Biden venceu, e esta será a primeira reedição de uma disputa presidencial nos EUA em quase 70 anos. Leia na Folha de S.Paulo.

Trump ficou sozinho para conseguir a indicação do Partido Republicano após a desistência da adversária Nikki Haley, na semana passada. Ontem, quando havia delegados em disputa na Geórgia, Havaí, Mississipi e Washington, o ex-presidente garantiu a marca de 1.215 delegados necessários. A eleição acontece em novembro, e a campanha será longa. Jamil Chade escreve que Biden foi alertado sobre os danos eleitorais do silêncio diante das mais de 30 mil mortes na Faixa de Gaza provocadas por Israel, um aliado.

IBGE registra inflação de 0,83% em fevereiro, alta de preços pressionada por mensalidades e materiais da educação. Em relação a janeiro, houve aceleração da inflação medida pelo IPCA, mas o índice acumulado em 12 meses fica em 4,50%, dentro da meta do Banco Central, que na próxima semana faz a reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) a fim de definir os juros.