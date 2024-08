Lula deveria ver Ortega como Maduro com efeito Orloff

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Em ato de reciprocidade, o Brasil mandou a embaixadora da Nicarágua voltar para casa. No dia anterior, o governo Daniel Ortega havia expulsado o chefe da diplomacia brasileira no país. Jamil Chade apurou que, com a medida, o ditador busca afastar o Brasil de eventual posição mediadora na tensa relação de Manágua com a comunidade internacional.