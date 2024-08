TCU determina que presidentes não precisam devolver presentes recebidos

* Nicarágua decide expulsar embaixador brasileiro. Uma publicação na mídia local diz que Breno de Souza da Costa, diplomata do Brasil em Manágua, foi expulso em retaliação ao congelamento das relações entre os dois governos desde que Lula tentou interceder pela liberação de um bispo católico perseguido pelo regime de Daniel Ortega. O religioso Rolando José Álvarez ficou preso por mais de 500 dias e acabou expulso do país em janeiro. Ortega ignorou Lula e não respondeu a um pedido de telefonema para tratar do assunto. Um funcionário do Itamaraty disse que o fato que desencadeou a decisão de expulsão foi o embaixador brasileiro não ter participado de um ato em celebração dos 45 anos da revolução sandinista. O governo brasileiro aguarda a confirmação da ordem e Breno de Souza ainda está em Manágua. Leia mais

* Ana Marcela briga até o fim no rio Sena, mas fica fora do pódio na maratona. Campeã olímpica em Tóquio, a nadadora chegou em quarto lugar e não conseguiu repetir a medalha. Ela ficou 41s5 atrás do segundo ouro e a 32s9 da medalha de bronze. A holandesa que levou a prata na última edição dos Jogos e foi ouro no Rio-2016 chegou em primeiro. A outra brasileira da prova, Viviane Jungblut, terminou no 11º lugar. Metade do percurso de 10 quilômetros foi realizado contra a correnteza do Sena e isso exigiu muito esforço das nadadoras, que competiram predominantemente na costa. Saiba como foi a prova.

.* Almir dos Santos coloca o Brasil na final do salto triplo após 16 anos. O atleta fez a quinta melhor marca na classificação geral e vai brigar por medalha na sexta-feira. O Brasil não alcançava a final desde os Jogos Olímpicos de Pequim-2008. Almir dos Santos é o oitavo no ranking mundial, saltou 17,06 metros e conseguiu a quinta melhor marca geral. O Brasil tem nomes de grande destaque na modalidade, como Adhemar Ferreira da Silva, e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, os dois recordistas mundiais e medalhistas olímpicos. Almir vai disputar uma medalha com outros 11 atletas. Veja quem são.

* 'Modo ladrão' para celular Android começa a funcionar no Brasil. Donos brasileiros de smartphones Android, a partir da versão 10, passaram a ter acesso aos novos recursos antirroubo desenvolvidos pelo Google. A tecnologia, batizada de "bloqueio por detecção de roubo", trava a tela automaticamente quando há detecção de um movimento que sugira furto. O pacote também inclui a ferramenta de bloqueio remoto, que permite bloquear o celular no site "Encontre meu Dispositivo" sem precisar acessar a conta Google com senha, e o travamento automático da tela caso o aparelho fique longos períodos sem acesso à internet. Saiba como funciona e como ativar.

* Frente fria que se aproxima hoje pode ser a mais severa do ano. A onda de frio já provoca virada no tempo no sul, e em algumas cidades do Rio Grande do Sul pode haver chuva congelada. O Sudeste começa a sentir a mudança na noite de hoje, com a chegada de chuvas. Para o sábado, a previsão é de geada no Paraná e no Rio Grande do Sul, e no domingo pode ter geada na Serra da Mantiqueira e entre o sul do estado de São Paulo e o norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas mínimas vão chegar a 7ºC em São Paulo e Porto Alegre e de 3ºC a 5ºC em Curitiba. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no Sul do país a temperatura pode ficar 5°C abaixo da média para o período entre três e cinco dias. Veja mais detalhes na previsão.