Marçal pós-cadeirada exagera na esperteza

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

"Esperteza, quando é muita, engole o dono", ensinava Tancredo Neves. A frase é lembrada por Josias de Souza para caracterizar a atitude de Pablo Marçal pós-cadeirada, exagerando numa vitimização que nem o hospital endossou. Na avaliação de Leonardo Sakamoto, a encenação "pode custar caro" ao "ex-coach". É possível que o distinto público ache o teatro meio forçado.