Briga política em torno do corte de gastos se intensifica

********

O governo segue adiando o anúncio sobre o corte de gastos. Nesse vácuo, o PT assinou manifesto contrário às medidas previstas pela área econômica. E Lula segue dando entrevistas em que defende o endividamento e sugere enfrentar (e vencer) o mercado. Para Josias de Souza, "o descompromisso do PT e dos pseudoaliados com a pauta econômica não tem importância diante da precariedade das contas nacionais e do esforço necessário para recolocá-las nos trilhos. O essencial é constatar que um presidente da República que reclama do mercado age mais ou menos como piloto de avião que se queixa da existência do céu".