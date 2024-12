Derrite fica, mas truculência policial vira ônus político

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Cedo na manhã de hoje, Reinaldo Azevedo já prenunciava a pauta do dia em São Paulo: "Derrite tem de ser demitido já". O secretário de Segurança se defendeu e contou com ajuda de Tarcísio de Freitas, que mencionou estatísticas (não devem ser estas aqui) e anunciou a permanência do ex-capitão da Rota na cadeira. Que é de balanço e está sacudindo forte, segundo apuração de Raquel Landim.