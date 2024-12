Recuo de Tarcísio sobre câmeras precisa de ações concretas

"Tomara que ele compre as câmeras, que isso não seja papo furado. Mas quantas vezes ele foi advertido disso?", diz Reinaldo Azevedo no programa Olha Aqui, do Canal UOL.

Como às vezes é importante reiterar o óbvio, Leonardo Sakamoto lembra que de nada adianta o arrependimento do governador se ele insistir em câmeras que sejam ligadas pela própria polícia. "As palavras proferidas nesta quinta terão o mesmo valor de uma nota de R$ 3 caso não sejam embasadas em ações concretas. Neste caso, o cancelamento do processo de substituição das câmeras que gravam de forma ininterrupta para aquelas que precisam ser acionadas".

É justamente sobre esse assunto que Tarcísio precisa se explicar ao STF até amanhã, impreterivelmente. Josias de Souza comenta: "Quem não quiser fazer papel de bobo precisa constatar que a meia-volta, além de tardia, é cenográfica. O governador faz por pressão o que deixou de fazer por opção".

Mauro Cezar Pereira

