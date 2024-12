Guerra, Trump e China possibilitam acordo antes impossível

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

********

Depois de 25 anos de negociações, Mercosul e União Europeia chegaram a um acordo comercial que envolve mais de 718 milhões de pessoas e um PIB conjunto de US$ 22 trilhões. A ratificação entre os países do Velho Continente ainda não está garantida e será difícil, mas um passo importante foi dado.