Tarcísio promete endurecer contra violência policial em SP

Toffoli vota para que redes sociais respondam por conteúdo de usuários. O ministro quer ampliar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos dos usuários e propôs a criação de uma série de deveres para as plataformas, além da criação de um departamento no Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento do cumprimento da decisão. Para isso, Dias Tófoli defende modificar a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet, para que as empresas passem a poder ser responsabilizadas a partir do momento em que forem notificadas por usuários, e não mais apenas após o descumprimento de uma decisão judicial, como é estabelecido hoje pelo artigo. O ministro diz que o modelo atual confere imunidade às redes sociais. Entenda o que mudaria.

Acordo UE-Mercosul está quase pronto e deve sair nesta sexta. O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, afirmou ontem que faltam apenas alguns detalhes para que o acordo seja fechado. Líderes do Mercosul estão reunidos desde ontem em Montevidéu, no Uruguai, para a reunião de cúpula anual, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que é defensora do acordo, também está no Uruguai acompanhando os trabalhos. A Argentina anunciou ontem que não deve atrapalhar a negociação, mas que quer em troca uma maior flexibilização do Mercosul. O governo de Javier Milei tem pleiteado abertura do bloco para que os países possam fazer acordos de livre-comércio por fora. Admirador de Donald Trump, o presidente argentino disse que deseja buscar um acordo de livre-comércio com Washington. Entenda o acordo.

Fifa sorteia grupos do Super Mundial de Clubes. A competição terá quatro times brasileiros e ocorre entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 nos Estados Unidos. O Palmeiras vai enfrentar o Inter Miami, time de Lionel Messi, e o Botafogo caiu no grupo da morte, com PSG, Atlético de Madri e Seattle Sounders (EUA). Flamengo e Fluminense também estão na disputa. O torneio terá o mesmo formato da última Copa do Mundo, com oito grupos com quatro times cada que se enfrentam dentro da chave. As duas melhores avançam ao mata-mata e as fases eliminatórias terão jogo único. Veja todas as chaves sorteadas.