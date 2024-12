Supremo complica implantação de novo modelo de câmeras de Tarcísio

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O presidente do STF, Luis Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório e de forma ininterrupta de câmeras corporais pela PM paulista. A decisão veio após o governo Tarcísio ter enviado ao tribunal explicações, consideradas insuficientes, sobre o novo modelo de funcionamento do equipamento.