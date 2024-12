Como um cavalo minou a popularidade da primeira-dama | podcast Janja #3

Janja

A gente trouxe agora no avião presidencial donativos de cobertores, absorventes, fraldas, lenços higiênicos para os desabrigados aqui. Quero novamente agradecer ao prefeito Edinho da cidade de Araraquara, que tem me ajudado enormemente nesse trabalho.

Adriana Negreiros

A cada novo post, divulgava uma ação do governo federal. Uma dessas publicações, aliás, recebeu críticas da oposição e de parte da base do PT.

Em um avião da FAB, Janja posou sorrindo enquanto contemplava uma centena de cestas básicas, que apareciam nos assentos da aeronave. Os kits estavam presos com cintos de segurança.

Nessa época, eu estava em Brasília fazendo apuração para o podcast e encontrei com um parlamentar do PT num café da cidade.

Ele me deixou ver o grupo de WhatsApp da bancada do partido na Câmara. Tava todo mundo revoltado, inclusive ele. A foto de Janja na aeronave foi compartilhada no aplicativo por um parlamentar do Sul com o comentário de que aquilo era um "desrespeito". A queixa foi recebida com solidariedade por vários colegas.

Havia um contexto para o clima de revolta. Na época da tragédia, parlamentares que queriam e precisavam visitar o Rio Grande do Sul não receberam convites para embarcar no voo. E as lideranças locais no Sul também não gostaram do registro, afinal, o avião não era de carga e parecia vazio.