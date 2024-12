Lula faz cirurgia de emergência e está bem; debate de 2026 se antecipa

Esta é a newsletter Olhar Apurado. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça (10), em São Paulo, para drenagem de uma hemorragia intracraniana. Lula está bem, não teve sequelas e deve receber alta em 48 horas.