Lula passa por novo procedimento para bloquear sangue em parte do cérebro

CCJ do Senado aprova reforma tributária sem armas no 'imposto do pecado'. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em votação simbólica o projeto de lei que regulamenta a reforma. A proposta manteve as carnes na cesta básica com alíquota zero e excluiu as armas do imposto seletivo. O texto define os alimentos da cesta básica com alíquota zero e prevê a devolução de uma parte do imposto pago em produtos e serviços para famílias de baixa renda registradas no CadÚnico. A proposta também detalha o IVA (Imposto sobre Valor e Consumo), novo tributo que vai unificar impostos. A oposição, liderada por Flávio Bolsonaro, retirou as armas e munições do chamado "imposto do pecado", que vai incidir sobre bebidas, veículos, entre outras coisas. A previsão é de que o projeto seja votado no plenário hoje, já que foi aprovado regime de urgência para a matéria. Mas, por causa das mudanças no texto, ele depois ainda tem que voltar a ser analisado na Câmara dos Deputados. Entenda o que vai mudar.

BC eleva Selic a 12,25% ao ano e prevê mais dois aumentos de 1 ponto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem por unanimidade fazer uma alta de juros mais agressiva e elevou a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 11,25% para 12,25% ao ano. Para 2025, o Copom prometeu um choque de juros, com aumentos de mesma intensidade nas duas próximas reuniões, em janeiro e março. Esta foi a última reunião do colegiado sob a presidência de Roberto Campos Neto. A partir de janeiro, o posto será ocupado por Gabriel Galípolo. A aceleração do ritmo de alta da Selic era esperada pelo mercado financeiro e o principal motivo da alta foi a piora da expectativa de controle da inflação. Entenda.

Com expectativa da elevação dos juros, dólar termina dia em baixa. A moeda norte-americana terminou o dia abaixo de R$ 6 pela primeira vez em duas semanas, cotada a R$ 5,968, uma baixa de 1,3%. A Bolsa de Valores de São Paulo avançou 1,1%. Segundo analistas, a expectativa da divulgação da alta da Selic pelo Copom motivou o mercado, além da movimentação em Brasília para agilizar a aprovação dos projetos do pacote de corte de gastos. Outro fator que pode ter influenciado o otimismo do mercado são dados sobre a economia dos Estados Unidos, que apontam para uma provável nova redução das taxas de juros por lá, o que favorece mercados emergentes, como o Brasil. Leia mais.

Justiça eleitoral de Goiás torna Ronaldo Caiado inelegível por 8 anos. O governador do Estado foi condenado pelo TRE-GO por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024. A mesma sentença, de primeira instância, cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que foi apoiado por Caiado. O governador pode recorrer no próprio TRE, em segunda instância, e depois ao Tribunal Superior Eleitoral. A decisão não tira o seu mandato como governador de Goiás, mas o torna inelegível até 2032, atrapalhando os seus planos de se candidatar à presidência do Brasil em 2026. Já o prefeito eleito Sandro Mabel e a sua vice poderão ser diplomados no próximo dia 19 e tomar posse em 1º de janeiro, até que o TRE julgue o recursos.

Câmara aprova projeto para proibir uso de celular nas escolas do país. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para apreciação no Senado. O projeto foi apresentado originalmente em 2015, e teve apoio suprapartidário, reunindo representantes do MDB, PSD, PSOL, PT, PSB, União Brasil, PL, PP e Republicanos. O projeto determina que os aparelhos só poderão ser usados em atividades pedagógicas, e em exceções, como emergências e necessidades de saúde ou acessibilidade. A proposta já tinha sido aprovada pela Comissão da Educação. Saiba mais.

Botafogo é atropelado pelo Pachuca e eliminado no Intercontinental. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo sentiu o cansaço e perdeu do Pachuca por 3 a 0 em Doha. O time foi, assim, eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental, o torneio que reúne os campeões dos continentes e é disputado em formato parecido ao antigo Mundial de Clubes. Foi o primeiro tropeço dos cariocas após uma maratona de cinco jogos em 15 dias — e em três países diferentes. Desde o dia 26 de novembro, o Botafogo havia superado Palmeiras, Atlético-MG (na Argentina), Inter e São Paulo. Com o resultado, os mexicanos do Pachuca vão enfrentar o Al Ahly na semifinal, e quem vencer encara o Real Madrid na grande decisão. Saiba como foi o jogo.