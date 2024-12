Senado aprova regulação da reforma tributária sem armas no Imposto Seletivo

Governo diz que já pagou quase R$ 2 bilhões em emendas represadas. O Palácio do Planalto afirmou na noite de ontem que liberou R$ 1,76 bilhão dos R$ 6,8 bilhões de emendas parlamentares que estavam retidas devido às decisões do STF, que bloqueou os repasses em agosto, exigindo mais transparência a rastreabilidade. As emendas foram pagas depois que o governo publicou uma portaria com parecer jurídico instruindo os ministérios sobre as regras estabelecidas por Flávio Dino. Isso ocorreu após uma reunião do presidente Lula com os líderes da Câmara e do Senado para tentar agilizar a votação do pacote de corte de gastos. As emendas são uma forma pela qual deputados e senadores conseguem enviar dinheiro para obras e projetos em suas bases eleitorais. Saiba mais.

Lula retira dreno da cabeça, mas segue internado em UTI. O presidente, que passou por novo procedimento cirúrgico na manhã de ontem, está "lúcido e orientado, conversando normalmente", segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O informe diz ainda que o presidente se alimentou bem e recebeu visitas de familiares. Ele também teve o dreno que foi colocado na cabeça após o procedimento cirúrgico, feito para conter um sangramento, retirado. Lula ligou ontem para ministros e para o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e chegou a despachar do quarto do hospital. A previsão é de que ele deixe hoje a UTI tenha alta na próxima semana, mas não deve ser autorizado pelos médicos a voltar a trabalhar. Leia mais.

Pesquisa mostra que Lula vence todos os cenários em 2026. Levantamento Genial/Quaest aponta o presidente como favorito na eleição de 2026, caso resolva concorrer à reeleição. Ele venceria uma eventual disputa com Jair Bolsonaro e outros nomes da direita em cenários estimulados para o 2º turno. Lula venceria Bolsonaro por 51% a 35%; bateria Tarcísio de Freitas, por 52% a 26%; contra o ex-coach Pablo Marçal, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, o presidente venceria por 52% a 27%; e contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula venceria a disputa por 54% a 20%. A pesquisa mediu apenas cenários de segundo turno e mostrou ainda que, apesar da ter a preferência do eleitorado, 52% dos entrevistados acham que Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026, contra 45% que acreditam que o petista deveria disputar o pleito. Veja os números.

Parte de obra de linha do metrô de São Paulo desaba e forma cratera. A passagem da máquina tuneladora, conhecida como "tatuzão", causou abertura de uma cratera na obra do metrô da linha 6-laranja na região da Bela Vista, região central de São Paulo. Um muro e partes de um teatro desativado desabaram. Não houve feridos. Comerciantes locais perceberam uma movimentação diferente e relataram terem visto funcionários correndo e o elevador do metrô subindo com muitas pessoas. Depois chegou a informação de que a estrutura havia cedido. A Linha Uni, concessionária responsável pela obra, disse em nota que, durante a passagem da tuneladora sul no poço VSE Almirante Marques, houve um solapamento parcial do solo dentro do canteiro de obras. Saiba mais.