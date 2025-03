Cid resistiu a delatar Braga Netto por hierarquia e amizade com o pai

O tenente-coronel Mauro Cid resistiu o quanto pôde a delatar o suposto envolvimento do general Braga Netto com as ações golpistas após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

A amizade das suas famílias era um dos motivos por trás dessa resistência. Braga Netto tinha proximidade com o pai de Cid, o general Mauro Lourena Cid, e as esposas deles também eram amigas.

Em um dos seus últimos depoimentos, Cid também admite que o respeito que tinha por um general quatro estrelas, maior posto na hierarquia do Exército, inibiu suas acusações contra Braga Netto.