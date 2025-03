Governo eleva gasto com publicidade e pode alcançar R$ 3,5 bi em contratos

Em uma tentativa do presidente Lula reverter a queda recorde em sua popularidade, o governo vai aumentar os contratos de publicidade de ministérios, bancos e estatais. O valor pode alcançar R$ 3,5 bilhões neste ano, após a conclusão de licitações que estão abertas para a seleção de agências de propaganda. Em janeiro, Lula mudou o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência e agora ele quer ampliar a divulgação de programas que pretende emplacar como marcas do terceiro mandato, como o Pé-de-Meia, do Ministério da Educação, e Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde. Leia mais.

Feminicídio fez mais de mil vítimas por ano no Brasil desde 2015. O país registrou ao menos 11.859 vítimas até janeiro deste ano e desde a aprovação da lei que criou o crime de feminicídio, há dez anos. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de casos da série histórica, com 1.459 vítimas, superando os 1.448 registros do período anterior. Os estados do Piauí, Maranhão, Paraná e Amazonas tiveram o maior aumento de casos por 100 mil habitantes de um ano para o outro. A Lei do Feminicídio alterou o Código Penal e passou a tipificar esse crime no Brasil em 9 de março de 2015. A legislação abrange assassinatos de mulheres em contextos de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. Veja todos os números.

Síria forma comissão para investigar mais de mil mortes em confrontos. Os Estados Unidos e a Rússia pediram ontem ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião para discutir a escalada da violência na Síria. O encontro será a portas fechadas e deve ocorrer hoje. Nos últimos dias, milhares de pessoas morreram no pior episódio de violência sectária desde a queda do governo de Bashar al-Assad. No fim da noite de ontem, o governo sírio anunciou que vai formar uma comissão para investigar as mais de mil mortes dos últimos dias. De acordo com uma organização de direitos humanos que monitora a situação na região, foram mortos 745 civis, 125 membros das forças de segurança do país e 148 combatentes leais ao ex-ditador Bashar al Assad entre sábado e domingo. Saiba mais.