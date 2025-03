Dólar fecha em forte alta, e Bolsa cai com incertezas da política de Trump

Os temores sobre os impactos da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que teve idas e vindas nas últimas semanas, tem abalado os mercados e provocado oscilações do dólar. No Brasil, a moeda americana disparou 1,13% ontem e encerrou o dia cotado a R$ 5,854. A Bolsa registrou queda de 0,41%. Nos EUA, os principais índices acionários também tiveram queda de forma generalizada. Segundo analistas, as expectativas do mercado em relação a Trump estão se esgotando e o vai-e-vem do "tarifaço" está dificultando o planejamento futuro dos empregadores e minando a confiança das empresas e dos consumidores na economia do novo governo. Entenda a crise.

Anac suspende voos da Voepass por falta de segurança. A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou nesta madrugada a suspensão das operações da Voepass. O comunicado foi publicado às 00h13 de hoje e diz que "por questão de segurança das operações, aguardou-se o pouso do último voo da empresa". A Anac diz que todos os voos serão cancelados a partir de hoje e até que se comprove "a correção de não conformidades relacionadas aos sistemas de gestão da empresa, previstos em regulamentos". Em 9 de agosto de 2024, um avião da empresa caiu no interior de São Paulo, deixando os 62 passageiros mortos. A Anac orienta passageiros com bilhetes já comprados a procurarem a empresa para pedir o reembolso.

STF condena mais 63 réus pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal já soma ao menos 480 sentenciados pelos atos contra as sedes dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Das ações concluídas em fevereiro, 47 foram analisadas pelo plenário e 16 pela Primeira Turma. As penas variam de um ano de detenção, substituído por medidas alternativas, a 17 de prisão. No total, os atos resultaram em denúncias contra 1.687 envolvidos e, de todas as condenações já impostas pela Primeira Turma, nove foram por crimes mais graves. Nesses casos, os condenados receberam penas de 14 a 17 anos e deverão pagar indenização por danos morais coletivos de, no mínimo, R$ 30 milhões. Saiba mais.