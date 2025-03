Abraji repudia em nota ataques de Eduardo Bolsonaro a Guilherme Amado

A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) repudiou hoje os ataques virtuais feitos pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) contra o jornalista Guilherme Amado. O parlamentar usou suas redes sociais para sugerir que citou Amado em uma reunião na Casa Branca, nos Estados Unidos, em meio a uma campanha de desinformação.

Bolsonaro e aliados propagam a falsa acusação de que uma reportagem de Amado teria levado à prisão do ex-assessor presidencial Filipe Martins. Em 2023, o jornalista publicou uma matéria com base em um documento da imigração dos EUA que indicava a entrada de Martins no país em dezembro de 2022. A informação foi corrigida após a defesa do ex-assessor demonstrar que ele estava no Brasil no período. A decisão de prisão, no entanto, foi fundamentada em um relatório da Polícia Federal, e não na reportagem.

Para a Abraji, a postura do deputado representa uma tentativa de descredibilizar o jornalismo e intimidar profissionais da imprensa. A entidade reforça que parlamentares devem estar sujeitos ao escrutínio público e que ameaças contra jornalistas violam a liberdade de imprensa, princípio garantido pela Constituição.