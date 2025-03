Em ato por anistia, Bolsonaro critica 'mão pesada' de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou ontem e um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, para pedir anistia aos indiciados e aos já condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Diante de um público estimado em 18 mil pessoas, ele criticou a 'mão pesada' de Alexandre de Moares nas eleições de 2022 e nas condenações do 8/1, e disse que não irá sair do país. Bolsonaro tratou as penas de condenados como prenúncio de uma condenação maior para ele: "Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim". O ato reuniu a metade do público de 2024, quando cerca de 33 mil pessoas acompanharam o ex-presidente em uma manifestação em abril. Antes de subir ao carro de som, Bolsonaro disse esperar a presença de 500 mil pessoas. Saiba mais.

Fugitivas do 8/1 são presas ao entrar nos EUA um dia após posse de Trump. A Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA confirmou ao UOL que ao menos quatro mulheres que foram condenadas pelos atos golpistas no Brasil estão presas no país há mais de 50 dias e "aguardam a expulsão para seus países de origem". Elas fazem parte do grupo de militantes que deixou o Brasil a partir do primeiro semestre de 2024 e se fixou na Argentina. No final do ano, ameaçadas por pedidos de extradição do STF, fugiram novamente para aos EUA. O objetivo era conseguir refúgio político com o governo de Donald Trump, aliado de Jair Bolsonaro. Saiba mais na reportagem de Eduardo Militão.

Começa hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda. A partir das 8h, os contribuintes já poderão começar a enviar a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo vai até às 23h59 do dia 30 de maio e quem já baixou o programa da Receita Federal e deixou o documento pronto já vai poder enviá-lo. O prazo deste ano será de 74 dias, três dias a menos em comparação ao ano passado, e a multa mínima para atraso na entrega continua sendo de R$ 165,74. A opção de declaração pré-preenchida, no entanto, só ficará disponível no dia 1º de abril. A Receita estima receber 46,2 milhões de declarações neste ano, superando os 45,2 milhões processados em 2024. Saiba mais.