Lula acena à classe média e busca marca para 3º mandato

Wálter Maierovitch acha que o deputado não respeita o mandato para o qual foi eleito e que lhe confere meios para lutar por o que quiser dentro do quadro institucional do Brasil, em vez de pleitear intervenção estrangeira. "Deveria renunciar", diz o jurista.

Raquel Landim também critica o teatro do ex-quase embaixador do Brasil nos EUA, mas atenta para informação publicada hoje por Letícia Casado: de que ministros do STF teriam pressionado Valdemar Costa Neto, presidente do PL, para que o partido não indicasse Eduardo para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. "Não cabe aos ministros do Supremo intervir nas atividades do Legislativo ou dos partidos políticos, seja ela quais forem", argumenta. "Defender a democracia não justifica o atropelo da própria democracia".

No mais, a rejeição pela PGR (e por Alexandre de Moraes) de apreender o passaporte do parlamentar enfraqueceu o seu discurso. "Agora, ele não vai ter mais uma desculpa como essa para poder ficar nos Estados Unidos", diz Andreza Matais ao UOL News.

Outros olhares

