PGR pede o fim de inquérito contra Bolsonaro por fraude em vacinação

Um dia após ter a sua denúncia aprovada pelo STF, tornando Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República pediu ontem o arquivamento da investigação do ex-presidente por suposta fraude no cartão de vacinação de covid-19. Segundo a PGR, não há elementos que justifiquem a "responsabilização" de Bolsonaro. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre o pedido de arquivamento do caso. Bolsonaro, Mauro Cid e outras 15 pessoas foram indiciados pela Polícia Federal pela suposta falsificação do certificado de vacinação do ex-presidente e de sua filha. O cartão serviria para que eles pudessem entrar nos Estados Unidos em dezembro de 2022. A PF concluiu que Bolsonaro e seus auxiliares inseriram no sistema de vacinas do governo federal informações falsas sobre o uso da vacina com o objetivo de confeccionar um certificado de falso.

Corinthians segura Palmeiras com um a menos e é campeão Paulista. Jogando pelo empate, em casa e com um jogador a menos o Timão empatou em 0 a 0 com o Palmeiras na Neo Química Arena e confirmou o título graças à vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 1 a 0. Assim como na primeira fase também contra o Palmeiras, o goleiro corintiano Hugo Souza foi o herói do título e pegou um pênalti — dessa vez batido por Raphael Veiga. Félix Torres foi expulso na segunda parte depois de receber o segundo cartão amarelo, mas o Corinthians segurou o empate e levantou a taça depois de uma campanha com 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Saiba como foi a partida.

Governo barra divulgação de dados de alfabetização do Saeb. Um ofício obtido pela Folha, assinado pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos Educacionais, indica que haverá a publicação apenas "dos microdados das avaliações do Saeb 2023 do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino médio de Língua Portuguesa e Matemática". O Sistema de Avaliação da Educação Básica é a principal avaliação do ensino básico do país. Segundo técnicos do Inep, o principal motivo para o engavetamento do levantamento seria o fato de que há diferenças entre os resultados do Saeb e de outro instrumento criado pelo atual governo para mensurar a qualidade da alfabetização. A decisão de esconder resultados de uma avaliação já aplicada, com uso de recursos públicos, é inédita. Questionado, o Inep informou que "a avaliação amostral do 2º ano do Ensino Fundamental do Saeb não produz dados no âmbito das escolas e dos municípios, mas é um elemento fundamental de aproximação entre a avaliação realizada pelos estados e o Saeb". Entenda.