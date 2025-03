Abin executou ação hacker contra governo do Paraguai na gestão Lula

A Agência Brasileira de Inteligência executou uma ação hacker contra autoridades do governo do Paraguai, de acordo com apuração exclusiva do colunista do UOL Aguirre Talento. O planejamento da operação de espionagem teve início ainda na gestão da agência durante o governo Bolsonaro, mas a ação foi executada com a autorização do atual diretor da Abin de Lula, Luiz Fernando Corrêa. Segundo o colunista, a ação invadiu computadores para obter informações sigilosas relacionadas à negociação de tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, que é objeto de disputa comercial entre os dois países há muitos anos. A operação teria acontecido meses antes de o governo brasileiro fechar um novo acordo sobre os valores pagos ao Paraguai por energia vendida ao Brasil, em maio de 2024. A PF apura agora se a operação teve caráter ilegal. Leia mais.

Mais de 500 réus do 8/1 fizeram acordos para não ir a julgamento, diz STF. Ao menos 546 pessoas indiciadas pelos atos golpistas de 8/1 firmaram acordos com a Procuradoria-Geral da República para escapar de condenações. Outros 237 rejeitaram a proposta da PGR e foram condenadas nos últimos meses, com pena de um ano de reclusão, que acabou substituída por medidas alternativas, como a prestação de serviços comunitários e a proibição de usar redes sociais. A diferença principal entre os dois grupos é que os acusados que rejeitaram o acordo passarão a ter uma condenação criminal como antecedente. Os que fizeram os acordos tiveram que confessar os crimes e cumprir obrigações, além de se comprometer a pagar multas que variam de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Já os réus que não aceitaram a proposta também terão que pagar uma multa e uma indenização de R$ 5 milhões, que será dividida entre todos os outros condenados. Saiba mais.

Movimentos e esquerda fazem ato e pedem prisão de Bolsonaro. Manifestação convocada por movimentos sociais de esquerda contra a anistia aos indiciados e condenados pelos atos golpistas e pela prisão de Jair Bolsonaro reuniu cerca de 6 mil pessoas ontem em São Paulo, segundo números do Monitor do Debate Político. Os organizadores defendem que estavam presentes 25 mil pessoas. Os manifestantes também lembraram os 61 anos do golpe militar de 31 de março de 1964 e caminharam até o local onde ficava o Doi-Codi, centro de tortura durante a ditadura. Apesar de o número de manifestantes ser considerado pequeno, os organizadores defenderam a mobilização como uma forma de demonstração de resistência.