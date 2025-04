Com 55, vítima deixa pai de 99 e mãe de 91 após acidente em RS

Aos 55 anos, Dilvani havia se mudado recentemente para Santa Maria para morar com a filha. Ela deixa dois filhos. Segundo o Jornal Cidadão, veículo de comunicação com 33 anos de atuação na região de São Pedro do Sul, Dilvani também deixou seus pais, Amélia, de 91 anos, e Alcindo, de 99, que até ontem ainda não sabiam de sua morte.

Marisete Maurer

Marisete Maurer morreu em acidente no RS Imagem: Reprodução/Facebook



Com 54 anos, morava em São Pedro do Sul e era iniciante no curso de paisagismo. Marisete trabalhava como terapeuta energética e se definia, em sua página no Instagram, como uma "cuidadora do corpo por terapias e massagens". Ela deixa duas filhas e um neto. Segundo o Jornal Cidadão, sua irmã Izolete contou que ela estava muito feliz por realizar o sonho de estudar paisagismo.

Pelo Facebook, sua amiga Alice Mariano prestou uma homenagem: "Meu coração está apertado. Acho que faz sentido Deus levar para perto pessoas que são boas demais para este mundo (...) Mari, você é uma das pessoas que amei desde que conheci (...) Teu coração gigante hoje invade os céus", escreveu.

Janayna Finkler