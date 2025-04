Em ato em SP, Bolsonaro e aliados defendem candidatura em 2026

Jair Bolsonaro reuniu aliados e apoiadores em uma manifestação ontem, na avenida Paulista, com um público estimado pelo Monitor do Debate Político, vinculado à USP e ao Cebrap, em 45 mil pessoas. O ex-presidente fez um discurso de 25 minutos para reforçar a pressão pelo projeto que anistia os réus do 8 de janeiro, e defendeu também a própria inocência e uma eventual candidatura nas próximas eleições. "Eleições 2026 sem Jair Bolsonaro é negar a democracia, escancarar a ditadura no Brasil. Se o voto é a alma da democracia, a contagem pública do mesmo se faz necessária", disse. O protesto reuniu sete governadores: Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Jr., do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, Jorginho Mello, de Santa Catarina, Mauro Mendes, de Mato Grosso, e Wilson Lima, do Amazonas. Em vários discursos, os aliados cobraram o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que coloque em pauta o projeto da anistia.

Pânico se espalha e derruba bolsas asiáticas após 'tarifaço' de Trump. As principais bolsas de valores da Ásia despencaram no início dos negócios de hoje, primeiro dia útil após entrar em vigor as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos exportados para o país. Os índices futuros das bolsas americanas também registram grandes baixas até o momento. Investidores estão vendendo freneticamente ativos de risco, como as ações de empresas negociadas em bolsa, para colocar o dinheiro em opções mais seguras, a exemplo do ouro e dos Treasuries, os títulos do Tesouro americano, com temor de uma guerra comercial. Por outro lado, metais preciosos, como outro e prata, tidos como refúgio em momentos de crise, avançam. De acordo com o banco de investimentos americano JP Morgan, os riscos de uma recessão nas economias global e dos EUA subiram de 40% para 60% com o anúncio do "tarifaço". Saiba mais.

Maioria é contra anistia dos envolvidos no 8/1, aponta Genial/Quaest. Pesquisa divulgada ontem aponta que 56% dos brasileiros acham que os envolvidos no 8 de Janeiro devem continuar presos. Já 34% defendem que eles sejam soltos: 18% acreditam que eles nem deveriam ter sido presos e 16% pensam que devem ser soltos porque já estão presos há muito tempo. Outros 10% não souberam responder. O levantamento mostrou ainda que a maioria dos que votaram em Lula no segundo turno da última eleição defende que os envolvidos continuem presos (77%). Já entre os eleitores de Bolsonaro, a maioria (36%) acredita que os envolvidos devem ser soltos porque nem deveriam ter sido presos, mas 32% defendem que continuem presos e cumpram suas penas. Para a maioria dos entrevistados (52%), a decisão do STF de tornar Bolsonaro réu foi justa, contra 36% que consideram a decisão injusta, e 12% não souberam responder. Veja todos os dados.