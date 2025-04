Trump recua, suspende tarifas recíprocas por 90 dias e mercados disparam

Em mais um dia da guerra comercial de Donald Trump com o mundo, o presidente dos Estados Unidos pausou as tarifas recíprocas sobre todos os países, mas anunciou o aumento imediato das tarifas sobre a China para 125%. A todos os demais países ou blocos que já tinham sido taxados será aplicada a tarifa global de 10%, mesma na qual o Brasil está inserido. As idas e vindas de Trump estão causando turbulência no mercado. No Brasil, após as mudanças no 'tarifaço', o dólar reverteu os ganhos dos últimos dias, passou a apresentar forte queda e fechou cotado a R$ 5,845, uma desvalorização de 2,54%. Os índices americanos dispararam e fecharam em forte alta. O S&P 500 fechou em alta de 9%, melhor valor desde 2008; e o Nasdaq Composite saltou 12%, maior ganho desde 2001. As bolsas asiáticas também dispararam hoje. Em Tóquio, o índice Nikkei fechou com uma alta de 9,12%; em Seul, o índice Kospi aumentou 6,6%; e a bolsa de Sydney subiu 4,5%.

Oposição acusa Trump de manipular mercado. Congressistas democratas acusam o presidente dos EUA de 'insider trading', que é a prática de utilizar informações privilegiadas para comprar ou vender ações e obter algum tipo de lucro. Eles apontam que Trump escreveu em sua rede social ontem pela manhã a frase "um ótimo dia para comprar!!! DJT". DJT é o código de operação da Trump Media & Technology Group na bolsa de valores e o anúncio foi feito horas antes de o presidente anunciar a suspensão das tarifas. Após o anúncio, as ações de sua empresa começaram a subir e acabaram o dia valorizadas em 21%.

Governo empresta aviões da FAB ao STF e põe lista de passageiros em sigilo por 5 anos. Segundo reportagem da Folha, o governo passou a emprestar os aviões em 2023 para viagens dos ministros da corte. Antes, apenas o presidente do Supremo tinha um avião oficial à sua disposição, os demais ministros costumavam pegar carona em voos solicitados por outras autoridades. O governo justifica que as aeronaves são usadas pelo STF por causa de ameaças feitas a ministros desde os ataques de 8 de janeiro, e que o sigilo é necessário por razões de segurança. A Folha obteve as informações por meio de pedidos baseados na Lei de Acesso à Informação e constatou que ministros da corte realizaram pelo menos 154 viagens do início de 2023 até o fim de fevereiro de 2025. O decreto que regula as viagens permite o uso das aeronaves pelos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo, além de ministros do governo e comandantes militares. A lista não inclui explicitamente ministros do STF, mas afirma que o Ministério da Defesa pode liberar os voos de outras autoridades nacionais e estrangeiras. Veja a lista dos voos.