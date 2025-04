Bolsonaro passa por cirurgia de 12 horas para desobstruir intestino

Morre aos 89 anos o escritor Mario Vargas Llosa. O escritor peruano, Prêmio Nobel da Literatura, morreu na noite de ontem em Lima. A causa da morte não foi revelada e, segundo a família informou nas redes sociais, não haverá velório público. Os restos mortais serão cremados, conforme sua vontade. Llosa era natural da cidade de Arequipa, no sul do Peru. Em 2010, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em reconhecimento pela contribuição para a literatura mundial. A premiação o consolidou como um dos maiores nomes da literatura contemporânea. Entre outros clássicos, escreveu "Conversa no Catedral", "A Cidade" e "A Festa do Bode". A obra "Dedico a você meu silêncio", publicada em 2023, foi o último trabalho do escritor.

Ataque russo mata mais de 30 e fere dezenas na Ucrânia. Ao menos 34 pessoas foram mortas após mísseis balísticos disparados pela Rússia atingirem o centro da cidade ucraniana de Sumy. Entre as vítimas estavam duas crianças, segundo autoridades locais. Outras 117 pessoas teriam sido feridas pelo ataque, segundo o Ministério do Interior ucraniano. Segundo o presidente Volodimir Zelenski, os mísseis atingiram ruas, prédios residenciais e escolares, bem como diversos veículos em um dia que a população está nas igrejas, pela celebração do Domingo de Ramos. Um enviado do governo dos Estados Unidos ao pais declarou ontem que o ataque "ultrapassa os limites da decência". Os EUA têm mediado uma tentativa de cessar-fogo na guerra, mas a Ucrânia acusa o presidente russo Vladimir Putin de sabotar um acordo, impondo demandas irrealistas como forma de ganhar tempo para ganhar territórios. Leia mais.

Papa faz aparição surpresa no Vaticano durante Domingo de Ramos. Francisco se recupera de uma longa internação para tratar doenças respiratórias e não estava sendo esperado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Mas ele fez ontem uma aparição surpresa no final da celebração que antecede o domingo de Páscoa. O papa apareceu em cadeira de rodas, sem fazer uso de oxigênio e, com voz frágil, saudou cerca de 25 mil fiéis que estavam no local. "Feliz Domingo de Ramos, Feliz Semana Santa", disse. A sua participação nas celebrações da Semana Santa não está confirmada e, segundo o Vaticano, dependerá do clima.