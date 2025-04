Denúncia de Nunes sobre ministro e Enel precisa ser apurada

Ricardo Nunes deu entrevista ao UOL hoje (veja trechos aqui). Na conversa com Diego Sarza, Raquel Landim e Adriana Ferraz, o prefeito de São Paulo defendeu suas bandeiras e projetos para a segurança pública (Smart Sampa, a troca de nome da Guarda Civil Metropolitana). Não foi muito preciso sobre a adoção de câmeras nos uniformes do guardas, pelas quais disse não ser "apaixonado".

Já para o fim da conversa, fez uma insinuação importante: a de que o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, estaria protegendo a Enel, que tantos infortúnios trouxe aos paulistanos. A companhia, que tem na presidência do conselho Eduardo Martins, próximo ao político do PSD, tenta antecipar a renovação de contrato com o governo.

Ricardo Kotscho cobrou apuração. "Cabe ao ministro e à Aneel se explicarem sobre isso, porque quem sofre são os moradores de São Paulo. Independentemente da disputa política entre governo municipal e governo federal, o que importa é o interesse da população. E isso não está sendo atendido em São Paulo", disse o jornalista ao UOL News.