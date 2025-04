Abin paralela de Bolsonaro vira lambança oficial da gestão Lula

Mas a investigação sobre a Abin respingou no governo Lula. A investigação mostra que o ímpeto araponga atingiu o Paraguai e prosseguiu no seu mandato. Hoje, o diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, depôs por cinco horas à PF, que tem na direção geral seu desafeto Andrei Rodrigues. O Planalto "conseguiu a façanha de transformar a Abin paralela de Bolsonaro numa lambança oficial da gestão Lula", avalia Josias de Souza. "A melhor hora para consertar a Abin é dois anos atrás, quando Lula iniciou o terceiro mandato. A segunda melhor hora é imediatamente. A inteligência brasileira escorre do fundo do poço para o poço sem fundo".

Outros olhares

Dora Kramer

A ideia não é pacificar, mas fazer valer a versão de que agredir a democracia não é grave Leia mais

Julio Gomes

Demissão de Ramón Díaz, aplausos a Bruno Henrique e a loucura que não acaba Leia mais

Milly Lacombe

Como Renato reinventou o Fluminense da noite para o dia Leia mais