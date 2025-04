China recorre ao Conselho de Segurança da ONU para denunciar Trump

A China convocou ontem uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para acusar formalmente o governo de Donald Trump de intimidação por meio do comércio internacional e de "lançar uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento" ao usar as tarifas. As informações são do colunista do UOL Jamil Chade, que diz ainda que Pequim enviou o convite não apenas aos 15 países do órgão da ONU e todos os 193 governos poderão estar presentes. A intenção do governo chinês é demonstrar que existe um consenso global contra Trump. A reunião é considerada informal porque não terá votação e está marcada para o dia 23 de abril. Leia mais detalhes na coluna.

PF ouve hoje diretor-geral da Abin decidida a indiciá-lo. Luiz Fernando Corrêa tem depoimento marcado para esta tarde e, segundo reportagem da Folha, os investigadores estão decididos a indiciá-lo no inquérito que apura o suposto uso ilegal do órgão durante o governo Bolsonaro. A suspeita é que ele tenha tentado atrapalhar as investigações policiais, assim como o ex-número 2 do órgão, Alessandro Moretti, demitido por Lula no ano passado, que também será ouvido hoje pela PF pelos mesmos motivos. A investigação aponta ainda que a Abin agiu fora da lei em suas atividades de inteligência e teve como ponto de partida a revelação de que o órgão utilizou o software de espionagem FirstMile durante a gestão Bolsonaro para monitorar ilegalmente desafetos do governo. Saiba mais.

Anvisa torna obrigatória a retenção de receita para venda de Ozempic. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu ontem que medicamentos análogos ao GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, usados no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade, devem ser vendidos nas farmácias apenas com retenção de receita. Atualmente esses remédios são classificados como tarja vermelha, o que exige prescrição médica, mas são comprados facilmente sem a indicação. A medida tem como objetivo evitar que os medicamentos sejam utilizados fora das indicações aprovadas na bula. A nova regra passa a valer 60 dias após a publicação da resolução da Anvisa no Diário Oficial da União. Saiba mais.