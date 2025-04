ANPD: desconto em remédio em troca do CPF é 'potencialmente fictício'

Os descontos em troca do CPF 'induzem' o consumidor a informar seus dados, mesmo sem 'o necessário esclarecimento' sobre como serão usados, diz a ANPD. A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) define que o consumidor precisa receber informações claras sobre o que será feito com seus dados, podendo autorizar ou não o uso deles. Mas, segundo pesquisa do órgão, essas informações não estão sendo fornecidas.

'Dificilmente alguém deixaria de usufruir' dos descontos, 'ainda que sua privacidade e seus dados pessoais estivessem em risco', avalia o órgão. A ANPF destaca que não informar o CPF na farmácia resulta em "prejuízo financeiro direto". Por isso, mesmo que o cliente tenha concordado com o uso dos dados -"o que não parece ser" o caso-, esse consentimento "não pode ser considerado livre".

As análises da ANPD foram apresentadas em nota técnica de fevereiro deste ano. O órgão, ligado ao Ministério da Justiça, é responsável por monitorar a proteção de dados pessoais no Brasil. No mesmo documento, a ANPD instaurou processo de sanção e auto de infração contra a RaiaDrogasil, maior rede de farmácias do país, por "supostamente" usar os dados para criar perfis comportamentais dos clientes e monetizar os dados para anunciantes.

Em 2023, reportagem do UOL mostrou evidências de que grande parte dos descontos nas farmácias é fictícia. O fornecimento do CPF em troca dos descontos permite que as farmácias criem bancos de dados com o histórico de saúde dos clientes. No caso da RaiaDrogasil, os dados eram armazenados por até 15 anos e monetizados para anunciantes, que escolhiam o público que iria receber a propaganda digital com base no que compravam na farmácia.

ANPD sugeriu que seja feita pesquisa mais aprofundada sobre o tema e que órgãos do governo federal cooperem para avaliar o cenário. Entre eles, a Anvisa e o Procon. A ANPD avaliou que os problemas encontrados extrapolam a LGPD, mas "derivam da coleta e do tratamento de dados pessoais, inclusive sensíveis, supostamente sem a observância dos preceitos legais, conforme os indícios robustos apontados".