O legado de Francisco e o futuro da Igreja Católica

A morte do papa Francisco, em um momento em que a Igreja Católica e o mundo vivem uma série de incertezas, foi analisada em muitos aspectos nas páginas do UOL e da Folha. Compilei aqui análises de jornalistas e colunistas convidados sobre diversos temas, como o futuro da Igreja Católica, o legado de Bergoglio e até sua relação com o futebol e a comida. Boa leitura.

Outros olhares