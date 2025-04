Papa Francisco será velado em caixão aberto, e funeral vai durar nove dias

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos. O corpo do pontífice foi colocado em um caixão horas após o anúncio oficial de sua morte e será velado com a tampa aberta por nove dias. A cerimônia de certificação de morte durou cerca de uma hora, e o rito foi realizado na capela da residência Santa Marta, onde ele morava. Depois disso, a porta do quarto do pontífice foi selada pelo camerlengo Kevin Farrell, como parte do ritual que ocorre após a morte do líder católico. A pedido de Francisco, seu corpo será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore. É a primeira vez em mais de um século que um papa será enterrado fora do Vaticano. No testamento que deixou, o papa também pede que sua sepultura seja simples e contenha apenas uma palavra: "Franciscus". A Assembleia de Cardeais é que vai decidir data e hora em que o corpo do papa será levado para a missa exequial na Basílica de São Pedro, em uma procissão liderada pelo camerlengo e na qual o corpo de Francisco no caixão começará a ser visto por fiéis. A previsão é que a cerimônia seja realizada amanhã. Leia mais.

Papa morreu por AVC e insuficiência cardíaca. O Vaticano anunciou na tarde de ontem que o papa Francisco morreu em decorrência de AVC e insuficiência cardíaca. O papa lutava contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave e uma internação de 37 dias. O relatório de óbito publicado pelo Vaticano informa que o pontífice morreu na residência Santa Marta às 7h35 (horário local) da segunda-feira. O atestado de óbito afirma que Francisco entrou em coma antes de sua morte e que seu quadro de saúde foi agravado pelo episódio de pneumonia, hipertensão e diabete tipo 2. O papa recebeu alta hospitalar no fim de março e desobedeceu a recomendações médicas de permanecer em repouso e encontrar poucas pessoas. Sua última aparição foi na cerimônia do domingo de Páscoa, quando abençoou fiéis na Praça de São Pedro.

Francisco será enterrado em caixão mais simples. O chamado "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" (ritos funerais para um pontífice romano) foi simplificado pelo papa no ano passado e contém as indicações para a liturgia e as orações das cerimônias que envolvem o sepultamento do líder religioso. Nos dias em que a Igreja fica sem papa, é o camerlengo quem fica responsável pelos bens da Santa Sé e estabelece o cronograma das reuniões preparatórias para o conclave, que é a assembleia de cardeais que elege o próximo pontífice. Também cabe a ele, auxiliado por cardeais, definir os detalhes das cerimônias fúnebres. A pedido de Francisco, foi eliminado o uso de três caixões - de cipreste, chumbo e carvalho - usados anteriormente por apenas um, simples, de madeira revestido de zinco. Saiba outros detalhes do funeral.