Lula dá 'prova de vida' política; Alcolumbre voa livre

Depois da humilhação causada pelo ministro das Comunicações que se desnomeou e do vexame das fraudes no INSS, Lula teve a boa notícia de que Hugo Motta decidiu chutar para longe a urgência do projeto de anistia para os golpistas do 8/1 (Reinaldo Azevedo, em vídeo, comenta aqui a decisão do presidente da Câmara).

Além disso, Lula deu um passo à frente na articulação política e mostrou "prova de vida política", na expressão de Leonardo Sakamoto no UOL News. Reuniu parlamentares em jantar e mostrou claramente que está no jogo para 2026. "Agora ele recebe, traz o pessoal e conversa, mas principalmente se mostra como candidato. Em um momento no qual se discute reforma ministerial e o quanto os partidos do centrão querem ou não participar do governo, é fundamental uma ação do presidente no sentido de se mostrar vivo", diz o colunista.

Mas quem está voando livre mesmo é Davi Alcolumbre (aliás, já viu o perfil dele no UOL Prime?). Matou no peito a meia volta do ex-futuro ministro Pedro Lucas Fernandes e emplacou outro pupilo, Frederico Siqueira, nas Comunicações. "Vai ficando claro que Lula não tem um aliado na chefia do Senado. Alcolumbre é que tem o presidente da República", conclui Josias de Souza.