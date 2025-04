PF enquadra 11 entidades por fraude no INSS; há mais 20 suspeitas

A investigação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União sobre um golpe estimado em R$ 6,3 bilhões em aposentados e pensionistas enquadrou 11 entidades de classe. Há ainda outras 20 suspeitas. Das 33 entidades que efetuaram algum desconto na folha de pagamento de beneficiários, entre 2016 e maio de 2024, 31 são suspeitas de cobrarem mensalidade irregular. A quantia era descontada mensalmente do benefício do INSS por meio de acordos assinados entre as duas partes, que permitem o desconto em troca de auxílio jurídico e assistência médica, por exemplo. A CGU entrevistou presencialmente 1.273 aposentados ou pensionistas e constatou que todos eles negaram ter concedido autorização para desconto para 21 entidades. Segundo o relatório da CGU, "apenas 52 [entrevistados] informaram estar filiados a uma entidade, e 31 autorizaram o desconto, indicando a possibilidade de 98% dos descontos serem indevidos". Saiba mais.

Ata de reunião indica que Lupi foi alertado de denúncias em 2023. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi informado sobre o aumento das denúncias de fraude nos descontos dos benefícios do INSS. A ata de uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social de junho de 2023 mostra que a representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos levou o problema ao ministro e solicitou um levantamento das entidades com acordo com o INSS e uma proposta de regulamentação para dar mais segurança aos beneficiários. De acordo com o documento, o ministro registrou que a solicitação era relevante, mas que não haveria condições de fazê-la de imediato. O tema só entraria em discussão novamente em abril do ano passado. Em entrevista à Folha, Lupi nega que tenha deixado de tomar providências e diz que demitiu o diretor de Benefícios no ano seguinte, ao ser informado que uma auditoria sobre o tema não avançava. Leia a entrevista.

Brasileira é uma das vítimas de atropelamento em festival no Canadá. O Itamaraty confirmou que Kira Salim, de 34 anos, é uma das 11 pessoas que morreram após um carro invadir um festival de rua filipino em Vancouver. Natural do Rio de Janeiro, ela se identificava como uma pessoa não-binária, morava no Canadá e trabalhava em uma escola na cidade de New Westminster. O incidente deixou outros 20 feridos e foi causado por um homem de 30 anos, que foi preso pela polícia no local. Segundo a polícia, o homem já era conhecido da corporação por questões relacionadas à saúde mental e não se trata de um ato terrorista. O governo brasileiro informou que está prestando ajuda diplomática à família de Kira Salim.