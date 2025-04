Governo demorou e segue demorando para lidar com fraude no INSS

Andreza Matais não se convence com as explicações do ministro da Previdência para a contratação dos burocratas enrolados com a investigação: "Ele [Lupi] disse que não teve indicação de ninguém, que analisou o currículo e resolveu contratar essas pessoas. Não é assim que funciona. Ninguém está nos altos postos da administração pública sem ter um apadrinhamento político, sem ter vínculos, sem um 'dono'".

A Tixa News, ainda ontem, já abriu a temporada de apostas sobre a permanência de Lupi no governo.

