União Brasil e PP formalizam federação e viram a maior bancada do Congresso

O União Brasil e o PP se uniram e consolidaram ontem uma 'superfederação' entre as duas siglas, que agora tem a maior força do Congresso Nacional, com 123 parlamentares. A bancada do União Progressista será a maioria da Câmara, com 109 deputados, e desbancou o PL, que tem 91 parlamentares, e a federação PT, PCdoB e PV, que soma 80. No Senado, serão 14 senadores, empatado com PSD e PL. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, vai comandar a federação até dezembro em conjunto com o presidente do PP, Ciro Nogueira. A partir de janeiro de 2026, haverá um rodízio na liderança, começando com Rueda. A federação pode ter candidato presidencial no ano que vem e Ronaldo Caiado, inclusive, já se lançou como um nome, embora ainda não haja consenso sobre uma candidatura de direita. A sigla lidera quatro ministérios, mas apesar disso reúne deputados que estão cada vez mais distantes do governo e deve assumir um papel de oposição no parlamento. Saiba mais.

CCJ rejeita recurso, e cassação de Glauber Braga será votada em plenário. O último recurso disponível ao deputado do PSOL para interromper o processo de cassação foi rejeitado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foram 44 votos contra o recurso e 22 a favor. Agora caberá ao plenário formado pelos 513 deputados decidir se Glauber terá o mandato cassado. Para ele perder o posto é preciso maioria absoluta, com o voto de 257 parlamentares. Mesmo que seja obtida a maioria dos deputados presentes na sessão, Glauber se mantém como deputado se este número mínimo não for atingido. Ainda não há data para a votação ocorrer. Glauber Braga é acusado de ferir o decoro parlamentar por ter expulsado, aos chutes, da Câmara um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). Leia mais.

PF aponta que 'Careca do INSS' recebeu R$ 53,5 mi de entidades. Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado em investigação como "epicentro da corrupção ativa" e lobista envolvido no "esquema de descontos ilegais de aposentadorias". O empresário foi um dos alvos da operação Sem Desconto para combater descontos irregulares nos benefícios do INSS. Ele era conhecido como "Careca do INSS" e teria repassado, por meio de sua empresa, R$ 9,32 milhões a servidores e empresas ligadas à cúpula do instituto. Segundo a PF, ele fez pagamentos diretos e indiretos para Virgílio Filho, ex-procurador-geral do INSS, além de André Fidelis e Alexandre Guimarães, ex-diretores do instituto. A defesa de Antunes diz que as suspeitas "não correspondem à realidade dos fatos", e que "ao longo do processo, a inocência de Antonio será devidamente comprovada".