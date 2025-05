Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor

O ministro do STF Alexandre de Moraes acolheu a recomendação da Procuradoria-Geral da República e concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor, que estava preso desde o dia 25 de abril. A PGR acolheu pedido da defesa que argumentou que Collor tem idade avançada, é bipolar e sofre de Parkinson e apneia do sono. O ex-presidente foi liberado com a condição de utilizar tornozeleira eletrônica e a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deve fornecer dados da central de monitoramento. A decisão de Moraes ainda suspende o passaporte de Collor e limita as suas visitas. Ele só poderá se encontrar com advogados, pessoas da equipe médica e familiares, além outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. Fernando Collor deixou a prisão no início da noite de ontem. Leia mais.

China diz que EUA entraram em contato para negociar tarifas. O Ministério do Comércio chinês afirmou na manhã de hoje que o governo de Donald Trump "tomou recentemente a iniciativa de transmitir mensagens ao lado chinês por meio de canais relevantes" e que Pequim agora avalia conversas diretas com Washington. É a primeira vez que a China fala abertamente em aceitar negociação. O comunicado diz que os EUA declararam "vontade de negociar com a China sobre a questão tarifária", mas pondera que falta que o país demonstre "sua sinceridade nas negociações, estando preparado para agir em questões como corrigir suas práticas erradas e suspender tarifas unilaterais". Produtos chineses importados pelos EUA são alvo atualmente de uma tarifa total de até 145%. Em reação, a China impôs uma tarifa de 125% sobre os produtos americanos. Leia mais.

Morre aos 84 anos a cantora Nana Caymmi. A artista estava internada havia nove meses na Clínica São José, em Botafogo, no Rio de Janeiro e a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, segundo sua assessoria de imprensa. Ela passou por diversas internações nos últimos anos para tratar uma arritmia cardíaca e implantar um marca-passo. Nana Caymmi nasceu em abril de 1941 e era a filha mais velha de Dorival Caymmi e de Stella Maris. Desde cedo, seguiu os passos da família construindo uma das carreiras mais bem-sucedidas da música popular brasileira. Seu primeiro trabalho foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai. A música foi composta por ele para ser uma canção de ninar à filha. O corpo da cantora será velado hoje, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e o enterro está previsto para as 14h, no Cemitério São João Batista. Saiba mais sobre ela.