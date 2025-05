Nós Negros: "Branca, bonita e rica" e a discussão que ninguém quer ter

PEGA A VISÃO

"As redes sociais, de uma maneira geral, são um canal para que a gente mostre o que de fato essas religiões [de matrizes africanas] são, mas isso tem que ser feito com responsabilidade, mostrando a beleza do nosso culto e sua função social que é tão importante"

Rodney William, pai de santo do candomblé

Doutor em ciências sociais e autor do livro "Apropriação Cultural", Rodney William foi um dos entrevistados por Nós Negros sobre a publicação de conteúdos de rituais de religiões de matrizes africanas em redes sociais, como o TikTok. A exposição excessiva, uma espécie de "tiktokização" da religiosidade, tem sido criticada. Confira reportagem completa de Hysa Conrado aqui.

NÓS NA SEMANA

