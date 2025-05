Sushi de colher? São Paulo reinventa sabores

Já em São Paulo, a proibição ao cultivo de espécies tóxicas em áreas públicas existiu entre 2003 e 2022, quando foi revogada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), com parecer da Procuradoria Geral do Município.

Só que o perigo também pode estar dentro de casa. Por exemplo, a Cycas pode ser comprada normalmente pela internet por até R$ 330 e é de baixa manutenção.

Mas existem outras plantas tóxicas que podem ser levadas para dentro do lar do tutor ou tutora sem que a pessoa tenha ciência do perigo para seu pet.

De acordo com o médico veterinário Marcelo Quinzani, do Grupo Pet Care, os relatos de intoxicação por plantas que chegam na clínica são "bastante comuns".

"Na maioria das vezes acontece com cães jovens, que ficam muito tempo sozinhos em casa e com acesso a jardins ou vasos", explicou o veterinário. Leia matéria completa na Folha.

Imagem: Rodrigo Ratier

Memórias do Sumaré

Em sua coluna Andanças na Metrópole, Vicente Vilardaga destaca o lançamento de um e-book com dez depoimentos de cidadãos com mais de 80 anos que contam a história do bairro do Sumaré, na zona oeste. O livro faz parte da iniciativa "A memória dos bairros de São Paulo pelos 80+". "Os mais velhos carregam uma memória que está se perdendo com o crescimento imobiliário desenfreado", diz Beto Guedes, dono da e-Editora, que publicou a obra.