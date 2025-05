Vaticano encerra luto pelo papa Francisco e prepara o conclave

O Vaticano encerrou ontem o período de nove dias de luto decretados pelo papa Francisco com uma missa em homenagem à sua "intensa vida pastoral" e deu início aos preparativos do conclave, que começa na quarta-feira. A última celebração dos Novendiais, como é chamado esse período, foi oficiada pelo cardeal francês Dominique Mamberti, que é quem irá pronunciar a famosa e esperada frase em latim "Habemus papam" depois que o sucessor de Francisco for eleito. Hoje devem chegar ao Vaticano os últimos cardeais que faltam para a eleição. Segundo a Vatican News, 131 dos 133 que estão aptos a votar já se encontravam em Roma ontem. A agência oficial de notícias do Vaticano informou também que as obras para a acomodação de todos os cardeais a Casa Santa Marta estão em ritmo acelerado e devem ser concluídas hoje para que eles se acomodem até a noite de terça e fiquem em clausura para o início do conclave. Saiba como será o processo.

STF começa a julgar denúncia contra 'núcleo 4' do golpe. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal se reúne hoje e amanhã para analisar a denúncia da PGR contra sete acusados de integrar o chamado núcleo 4 da tentativa de golpe. De acordo com a denúncia, esse grupo articulou uma operação de desinformação, disseminando conteúdo falso, ataque às urnas eletrônicas e pressionando as Forças Armadas para aderirem ao plano de manter Jair Bolsonaro no poder. Os denunciados são: os majores da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros e Ângelo Martins Denicoli; o engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha; o subtenente do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues; o tenente-coronel do Exército Guilherme Marques de Almeida; o agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin Marcelo Araújo Bormevet; e o coronel do Exército Reginaldo Vieira de Abreu.

Polícia do Rio diz ter impedido ataque a bomba no show da Lady Gaga. Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou um plano de ataque a bomba no show da Lady Gaga, que aconteceu na noite de sábado na praia de Copacabana. Em entrevista coletiva concedida ontem, o secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, disse que um grupo de pelo menos oito pessoas disseminava discurso de ódio nas redes sociais e preparava um ataque contra crianças, adolescentes e público LGBTQIA+. Um homem apontado como líder foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio. A investigação mostrou que o grupo estava promovendo um "desafio coletivo" e recrutando adolescentes para promover ataques com explosivos improvisados em mochilas e coquetéis molotov durante o show da cantora norte-americana. Saiba mais.