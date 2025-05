Brasil avança 5 posições, mas IDH global cresce no pior nível desde 1990

Novo relatório divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas mostra que o Brasil avançou cinco posições no Índice de Desenvolvimento Humano. O levantamento considera os dados de 2023 e mostra que o Brasil passou da 89ª para a 84ª posição entre os 193 países avaliados. A medição considera indicadores de saúde, educação e renda para medir o nível de bem-estar da população. O índice do Brasil é considerado alto pela ONU e está um pouco acima da média da América Latina e Caribe, de 0,783. No mundo todo, no entanto, o crescimento do IDH registrou o nível mais baixo desde 1990. A ONU considera que a inteligência artificial pode ser a nova mudança estrutural com potencial de retomar o ritmo do avanço do desenvolvimento da humanidade. O relatório pondera, no entanto, que a sociedade precisa escapar da armadilha de buscar automatizar todo tipo de trabalho e usar a tecnologia para aumentar a inteligência humana. O ranking do IDH é liderado pela Islândia, seguida por Noruega e Suíça. Em último lugar está o Sudão do Sul. Leia mais.

Lula troca comando do Ministério das Mulheres. O presidente confirmou ontem a troca de Cida Gonçalves por Márcia Lopes no Ministério das Mulheres. A queda de Cida era esperada desde o final do ano passado e foi acelerada após denúncias de assédio moral, arquivadas em fevereiro pela Comissão de Ética da Presidência. A ex-ministra, no entanto, nega que tenha havido insatisfação com sua gestão. "Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa, não é isso. É uma troca de rumo, de momentos", disse ela ao lado de Márcia Lopes na sede do ministério. A nova ministra disse que pretende dar continuidade ao trabalho de Cida e já tem reunião marcada com ela para hoje, junto com secretárias estaduais da Mulher. Questionada sobre a preocupação de Lula em aumentar sua popularidade no eleitorado feminino, Márcia Lopes disse que o presidente quer as mulheres "mais contentes", além de protegidas. A troca no Ministério das Mulheres foi a 12ª mudança no primeiro escalão feita neste mandato. Leia mais.

INSS abre processos contra 12 entidades acusadas de fraudes. O Instituto Nacional do Seguro Social vai apurar eventuais responsabilidades administrativas atribuídas a 12 entidades citadas na investigação da Polícia Federal por fraudes em aposentadorias e pensões. O Processo Administrativo de Responsabilização é um procedimento usado para apurar e responsabilizar pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a administração pública, conforme previsto na Lei Anticorrupção, e o prazo para a conclusão é de 180 dias. Todas as entidades que serão alvos de processo estão na lista das 31 suspeitas de fazer descontos não autorizados, e seis delas estão entre as investigadas pela Polícia Federal. Veja a lista.