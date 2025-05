Conclave para eleger novo papa começa e primeira fumaça sai às 14h

Cardeais de todo o mundo começam a decidir hoje quem será o novo líder da Igreja Católica. O Vaticano anunciou ontem os horários aproximados do fim das votações do conclave para a escolha do papa que irá substituir Francisco, morto no dia 21 de abril. A primeira fumaça deve aparecer na chaminé da Capela Sistina hoje, por volta das 19h (14h, no horário de Brasília). Pela primeira vez na história de mais de dois mil anos do cristianismo, a escolha de um papa será por meio do voto de representantes de mais de 70 países. Neste primeiro dia, os cardeais são confinados na Capela Sistina por volta de 16h30 (11h30 no Brasil). Antes de indicarem um nome, eles participam de uma meditação e fazem o juramento solene: "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem". De acordo com o Vaticano, a partir de amanhã, as fumaças aparecem duas vezes ao dia. Pela manhã, por volta das 10h30 (5h30 no Brasil), se houver eleição, ou ao meio-dia (7h de Brasília). À tarde, pode ser às 17h30 (se for branca e indicar que a escolha foi feita) ou por volta das 19h. O conclave pode ter várias votações e só acaba quando um dos candidatos tiver um terço dos votos. Cardeais brasileiros que estão no Vaticano preveem um conclave curto, de no máximo quatro dias. Saiba mais detalhes.

STF torna réu núcleo golpista responsável por fake news. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal aceitou ontem a denúncia contra os sete acusados de integrar o núcleo 4 da trama golpista, apontado pela Procuradoria-Geral da República como responsável pela divulgação de fake news sobre o sistema eleitoral. Todos os sete ministros votaram pela aceitação a denúncia, acompanhando o relator Alexandre de Moraes. Agora já são 21 os réus no STF sob a acusação de envolvimento no plano para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota para Lula, em 2022. Os denunciados viraram réus e passam a responder agora a uma ação penal. O STF já analisou três das cinco denúncias da PGR, e o próximo julgamento foi marcado para o dia 20 de maio. Saiba mais.

PDT racha e rompe com o governo na Câmara após demissão de Lupi. A bancada do partido na Câmara, que tem 17 deputados, decidiu deixar a base do governo Lula e discutir candidaturas alternativas para a eleição presidencial de 2026 após a saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência. Sob pressão no governo em razão do escândalo de fraude no INSS, Lupi pediu demissão na última sexta-feira e, para o lugar dele, Lula nomeou Wolney Queiroz, que era o número 2 na pasta. O PDT considera a escolha como pessoal do presidente, já que não foi consultado. No Senado, a bancada do PDT divergiu da bancada do partido na Câmara e anunciou que seguirá na base do governo. O PDT apoia o governo Lula desde o início. Leia mais.