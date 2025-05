Leão 14 representa continuidade de movimento que elegeu Francisco

"A eleição de Robert Francis Prevost como novo papa é um gesto que consolida, mais do que inaugura. O agora Leão 14 representa a continuação de uma inflexão já em curso desde 2013, quando Jorge Mario Bergoglio se tornou o primeiro papa latino-americano".

Assim começa coluna do antropólogo Rodrigo Toniol, na Folha, sobre a escolha de Robert Francis Prevost para liderar a Igreja Católica Romana. Ela, de certa forma, sintetiza o que os colunistas escreveram sobre o papa, que pediu paz, falou em contruir pontes e reiterou o caráter sinodal -pastoral e descentralizado- que espera imprimir à sua ação.

Vinicius Torres Freire, aqui, e Reinaldo José Lopes, aqui, analisam esses aspectos do discurso e do perfil do novo pontífice. E Anna Virginia Balloussier discorre sobre as implicações da escolha de Prevost em relação ao governo Trump. Recomendo muito fortemente a leitura de todos os textos.