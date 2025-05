Robert Prevost é eleito para suceder papa Francisco e adota nome de Leão 14

Lula participa hoje de celebração do 'Dia da Vitória' na Rússia. O presidente está em Moscou e assiste à comemoração pelos 80 anos da derrota da Alemanha nazista para o exército soviético na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Em meio ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, o evento é marcado pela ausência de líderes de potências ocidentais. O convidado de maior relevância é o presidente da China, Xi Jinping. Das Américas, além de Lula, foram divulgados os nomes de Nicolás Maduro, da Venezuela, e Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Lula terá depois uma reunião bilateral com Vladimir Putin. O presidente tenta conquistar um papel de mediador na guerra contra a Ucrânia. Saiba mais.

STF começa a julgar hoje suspensão de ação contra Ramagem. O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, marcou julgamento virtual a partir de hoje para analisar a votação da Câmara que decidiu pela suspensão de parte da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado. Ex-diretor da Abin, Ramagem é réu no STF na mesma ação em que Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. A medida aprovada na Câmara defende que a lei proíbe que parlamentares já diplomados sejam investigados e a decisão pode beneficiar também Jair Bolsonaro. Ministros do Supremo afirmaram à Folha, sob reserva, que a tentativa da Câmara é inconstitucional e deve ser derrubada. Entenda.

STF começa a decidir se condena Zambelli por invasão hacker ao sistema do CNJ. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar, a partir das 11h de hoje no plenário virtual, a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Netto por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, Zambelli e o hacker planejaram e executaram a invasão ao sistema do CNJ para inserir um mandado de prisão falso contra Moraes. Delgatti, conhecido como o "hacker de Araraquara", disse à PF que foi procurado pela parlamentar para realizar a invasão e recebeu dinheiro dela. Se for condenada à prisão, Zambelli pode perder o mandato, mas a punição só ocorre depois de esgotadas todas as possibilidades de recurso.

Ministra diz que o governo poderá usar dinheiro público para ressarcir descontos do INSS. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse ontem que seu ministério irá definir, a partir da próxima semana, de onde virão os recursos para a devolução dos descontos irregulares do INSS na folha de pagamento dos beneficiários. Tebet disse que o presidente Lula pediu transparência, agilidade no processo de investigação e devolução do dinheiro e que se a apreensão de bens das entidades investigadas não for suficiente, o governo terá de usar dinheiro público. Saiba mais.