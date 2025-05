Antiga indústria Matarazzo e postes históricos: restaura, São Paulo!

São Paulo tem várias construções antigas históricas que nem sempre estão bem conservadas. Pelo menos, são as que não foram abaixo para dar lugar a altos prédios modernos de paredes envidraçadas.

Por isso, qualquer iniciativa de restauração desses imóveis é digna de comemoração. Como a que vai ocorrer com prédios das Indústrias Matarazzo, no Brás (zona leste), representantes da pujança da indústria fabril na capital na primeira metade do século 20.

A antiga Tecelagem de Seda Ítalo-Brasileira, construída em 1907 e adquirida pelos Matarazzo na década de 1930.