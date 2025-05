INSS começa a avisar hoje quem teve descontos em pensão ou aposentadoria

Aposentados e pensionistas que tiveram valores descontados no contracheque receberão a partir de hoje uma mensagem pelo aplicativo "Meu INSS". A consulta também estará disponível a partir pelo telefone 135. A mensagem será entregue a todos os beneficiários que tiveram descontos, mesmo aqueles que foram autorizados. A partir de amanhã esses descontos serão detalhados e haverá informações sobre valores, períodos e para que associações foram pagos. Também amanhã, o INSS vai disponibilizar o mecanismo para pedir o ressarcimento do dinheiro que tenha sido cobrado indevidamente, no mesmo aplicativo ou telefone. A associação que for indicada pelo beneficiário terá 15 dias úteis para reunir documentos para provar que a vinculação do associado foi legítima ou, caso não consiga, tem o mesmo prazo para fazer o ressarcimento. Tire suas dúvidas.

Oposição apresenta pedido para criação de CPI do INSS. A oposição apresentou um pedido de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os descontos ilegais na folha de pagamentos de beneficiários do INSS. O requerimento tem assinaturas de 36 senadores e 223 deputados. Cerca de metade das assinaturas vieram de parlamentares da base do governo, incluindo 39 do União Brasil, 28 do PP, 24 do Republicanos, 20 do PSD e 15 do MDB. A abertura da CPMI depende agora do aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Chineses anunciam investimentos de R$ 27 bilhões no Brasil. Empresários chineses aproveitaram a visita do presidente Lula ao país para anunciar seus planos para o Brasil. Uma das principais apostas no país é a da Envision, que afirmou ontem que investirá US$ 1 bilhão para produzir combustível sustentável para aviação (SAF, na sigla em inglês) a partir de cana-de-açúcar no Brasil. O SAF é prioritário na agenda de transição energética, e o projeto tornaria o Brasil um dos principais produtores no mundo. Montadoras também anunciaram investimentos para produzir carros elétricos e híbridos, e as farmacêuticas Eurofarma, brasileira, e Sinovac, chinesa, informaram a criação do Instituto Brasil-China para Inovação em Biotecnologia e Doenças Infecciosas e Degenerativas, voltado para o desenvolvimento de vacinas e outras técnicas. Saiba mais.