UOL entrevista o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje, ao vivo, às 11h

O UOL entrevista hoje, com exclusividade, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A entrevista será realizada pela chefe da sucursal do UOL em Brasília, Carla Araújo, e pelo colunista do UOL Josias de Souza, a partir das 11h. A conversa será ao vivo e transmitida no Canal UOL, na home do UOL e no YouTube do UOL. O ex-presidente vai falar sobre o processo em que é réu por suposta tentativa de golpe, seu estado de saúde após uma nova cirurgia e seus planos políticos para 2026. Ele também deve falar sobre a expectativa do projeto de anistia e sua avaliação do atual governo.

Morre o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, aos 89 anos. O político, ex-guerrilheiro e ícone da esquerda na América Latina enfrentava um câncer no esôfago e estava em cuidados paliativos após suspender o tratamento no início do ano. Na segunda-feira, sua esposa Lucía Topolanski contou a uma rádio local que ele recebia cuidados para alívio da dor em casa, e que estava em 'fase terminal'. O casal morava em uma chácara em Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, onde cultivam flores e hortaliças. Mesmo quando presidente, Mujica mantinha a vida sem luxos. Ele renunciou a parte do salário e doou mais de R$ 1 milhão para um plano de habitação social. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador e ministro da Agricultura. Ele se aposentou definitivamente da vida política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Saiba mais sobre ele e leia frases marcantes.

Bolsa bate recorde e dólar vai a menor valor desde outubro. A trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China e índices positivos da inflação americana refletiram positivamente nos mercados e levaram a Bolsa brasileira a renovar seu recorde histórico. Ao final do pregão, o Ibovespa fechou em disparada de 1,75%. O dia também foi positivo no mercado de câmbio, com o dólar em forte queda de 1,37%, fechando cotado a R$ 5,606, o menor valor desde outubro do ano passado. Estados Unidos e China fecharam um acordo na segunda-feira, em reunião em Genebra, com uma trégua de 90 dias na cobrança de tarifas recíprocas e renegociação das taxas. Saiba mais.