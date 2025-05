Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da CBF, nomeia vice e determina eleições

Após mal-estar em jantar de Lula e Janja na China, TikTok envia carta ao Brasil. A plataforma chinesa enviou ontem uma carta ao governo brasileiro informando que tomou conhecimento da conversa de Lula e Janja com o presidente da China, Xi Jinping, e se colocou à disposição para dialogar sobre sua atuação no país. O alerta à sede do TikTok na China foi dado pela filial brasileira da empresa, que acompanhou as repercussões do assunto. Entre outras críticas à rede social, a primeira-dama sugeriu que seu algoritmo favorece a direita no país. A conversa vazou e irritou o presidente Lula, que afirmou que não houve constrangimento e que a iniciativa de puxar o assunto foi dele.

Zelensky cancela participação em negociação com a Rússia. O presidente ucraniano desistiu de comparecer à reunião para negociar o fim da guerra com representantes da Rússia após saber que Vladimir Putin não estaria presente. Ele está na Turquia e disse que enviará uma delegação para representá-lo nas negociações. O encontro aconteceria ontem, em Istambul. Zelensky acusou Putin de desrespeito a ele, ao governo dos Estados Unidos e ao da Turquia, e reiterou a necessidade de um cessar-fogo incondicional e um maior nível de comprometimento russo antes de uma negociação de paz. Os representantes russos, por sua vez, declararam que estão prontos para se comprometerem com a negociação.