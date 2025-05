STF começa a ouvir testemunhas do inquérito da trama golpista

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começa a ouvir hoje os depoimentos de testemunhas de acusação do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou no sábado pedidos feitos pelas defesas de Jair Bolsonaro e do general Augusto Heleno para adiar os depoimentos, alegando que a defesa não teria tido tempo para analisar o material liberado pela Polícia Federal na última quarta-feira. Moraes afirmou que os documentos não foram usados como prova. As oitivas começam pelas testemunhas de acusação e hoje serão ouvidos os indicados pela Procuradoria-Geral da República. No dia 22 serão ouvidas pessoas indicadas na delação de Mauro Cid e, por fim, a partir do dia 23, começam a ser escutadas as testemunhas de defesa dos réus. Estão previstos os depoimentos de 82 testemunhas até o dia 2 de junho.

Nove destinos já suspenderam importação de frango brasileiro. Chile, Argentina, Uruguai, México e Coreia do Sul comunicaram a suspensão das importações do Brasil todo após a confirmação da gripe aviária em uma granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura, as demais regiões - China, União Europeia, Canadá e África do Sul - tiveram as certificações das exportações interrompidas pelo Brasil, conforme previsto em acordos sanitários. O governo informou ainda que países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Filipinas já aprovaram embargo limitado ao município gaúcho. Cerca de 17 mil aves morreram em uma granja de Montenegro, a maioria por ação do vírus H5N1, e outras foram abatidos para evitar o contágio. Leia mais.

Chefão do PCC é expulso da Bolívia e vai para presídio no DF. O traficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como chefe da facção criminosa, chegou ao Brasil ontem após ter sido preso na Bolívia e expulso do país. Ele cumprirá pena na penitenciária federal de Brasília, onde também está Marcola, outro líder do PCC. O presídio é de segurança máxima, com o objetivo de isolar lideranças criminosas e presos de alta periculosidade. Tuta estava foragido havia cinco anos e foi preso na última sexta-feira por uso de documento falso, ao tentar renovar seu registro de estrangeiro na Bolívia. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no Brasil pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.